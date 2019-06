Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wyhl: Unfallflucht nach Überholmanöver

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Sonntagabend, gegen 19.15 Uhr, fuhr die Unfallverursacherin mit einem blauen oder silbernen Kleinwagen mit französischer Zulassung von Sasbach in Richtung Wyhl. In Höhe des Baggersees wollte sie den vor ihr fahrenden Pkw überholen, übersah hierbei jedoch einen entgegenkommenden Pkw. Dessen Fahrer musste zur Unfallvermeidung stark abbremsen, was der dahinterfahrende 57-jährige Kleinkraftradfahrer zu spät bemerkte und auf das Auto auffuhrt. Der Pkw der Unfallverursacherin wurde nicht berührt und entfernte sich im Anschluss, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Fahrer des Kleinkraftrades zog sich leichte Verletzungen zu. Hinweise zum Unfall oder zum verursachenden französischen Auto nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0 entgegen.

