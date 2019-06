Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schildkröte im Polizeigewahrsam

Müllheim (ots)

Neuenburg: Einem aufmerksamer Verkehrsteilnehmer war gestern Abend eine Riesenschildkröte auf der Autobahnauffahrt Neuenburg in Fahrtrichtung Freiburg aufgefallen, die offenbar auf Wanderschaft war.

Spontan hielt der Autofahrer sein Fahrzeug an, lud die Schildkröte in einen mitgeführten Karton und verbrachte sie spontan zum Polizeirevier Müllheim.

Da weder Tierheim noch Tierschutzorganisationen am Abend und in der Nacht erreicht werden konnten, wurde die Schildkröte kurzerhand in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle.

Das Polizeirevier Müllheim bittet den möglichen Eigentümer der Schildkröte sich unter 07631-17880 zu melden und auch alle anderen Hinweise entgegen, die zu einer erfolgreichen Familienzusammenführung beitragen können.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Müllheim

Michael Schorr

- Führungsgruppe -

Schwarzwaldstraße 16

79379 Müllheim



Telefon: 07631/1788-152

E-Mail: muellheim.prev.fuegr@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell