POL-FR: Rheinfelden-Minseln: Einbruch in Getränkemarkt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach bislang unbekannte Täterschaft in einen in der Wiesentalstraße in Minseln befindlichen Getränkemarkt ein. Nachdem die Täterschaft eine Scheibe einschlug und anschließend den Markt betreten konnte, wurde eine größere Menge an Tabakwaren entwendet. Als Einstiegshilfe wurde eine Tonne verwendet, welche bislang niemandem zugeordnet werden konnte. Da die Täterschaft den Alarm auslöste, wurde der Besitzer des Geschäfts aufmerksam und sah nach. Zum Zeitpunkt seines Eintreffens hatte sich die Täterschaft jedoch bereits entfernt und konnte auch im Rahmen der durch die Polizei durchgeführten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Der entstandene Sach-und Diebstahlsschaden dürfte in einem unteren dreistelligen Betrag liegen. Die Polizei bittet um Mitteilung von Zeugen, welchen verdächtige Personen im fraglichen Zeitraum aufgefallen sind. Diese könnten sich unter der Telefonnummer 07623 74040 an das Polizeirevier Rheinfelden wenden.

