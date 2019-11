Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Germersheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Dienstagmittag gegen 13 Uhr an der Einmündung An Fronte Beckers/Nachtigallenweg. Eine 49 - jährige Autofahrerin hatte beim Abbiegen in den Nachtigallenweg einen 51 - jährigen Radfahrer, welcher auf dem Radweg parallel fahrenden in Richtung Stadt unterwegs war übersehen, so dass dieser letztlich in Folge des Zusammenstoßes stürzte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Radfahrer zog sich u.a. Abschürfungen zu.

