Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Betrugsmasche Falsche Polizeibeamte

Bellheim (ots)

Gleich zwei Senioren aus Bellheim hatten sich bei der Polizeiinspektion Germersheim am Dienstag gemeldet, da sie von Betrügern, welche sich als Falsche Polizeibeamte, ausgaben, kontaktiert wurden. In einem Fall gab der angebliche Polizeibeamte vor, dass es zu Einbrüchen in der Nachbarschaft kam und die kontaktierte Person ebenfalls auf einer Liste von Einbruchsopfern stehen würden. Bevor die Angerufenen nach Vermögenswerten befragt wurden, schöpften sie Verdacht und beendeten das Gespräch. Ein Schaden trat somit nicht ein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise sowie gleichgelagerte Fälle werden von der Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen genommen.

