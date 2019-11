Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Ostring, 12.11.19, 07.30 Uhr Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Landau (ots)

Beim Einfahren aus einem Grundstück verursachte eine 58-jährige Pkw-Fahrerin in Landau, Ostring, am 12.11.19, gegen 7.30 Uhr einen Verkehrsunfall. Durch eine Grundstücksmauer war die Sicht auf den Gehweg eingeschränkt. Auf diesem Gehweg fuhr ein 12-jähriger Junge auf seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß. Aufgrund der geringen Fahrgeschwindigkeit der Pkw-Fahrerin wurde der 12-jährige Junge nur leicht am rechten Knie verletzt. Vorsorglich wurde der verletzte Junge durch den Rettungsdienst in ein Landauer Krankenhaus verbracht.

