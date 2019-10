Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kollision auf der mittleren Spur

Kaiserslautern (ots)

Wenn auf einer dreispurigen Straße von den beiden äußeren Spuren jeweils ein Fahrzeug auf die mittlere Spur wechseln will und beide Fahrer nicht aufpassen - dann "knallt" es. So geschehen am Montagnachmittag in der Ludwigstraße.

Hier kamen sich kurz vor 16 Uhr eine 20-jährige und eine 29 Jahre alte Autofahrerin auf ihrem Weg von der Mainzer Straße in Richtung Lauterstraße vor der Ampelkreuzung zur Maxstraße in die Quere. Die 20-Jährige befand sich mit ihrem Pkw auf der Linksabbiegerspur, wollte aber nach rechts auf die Geradeausspur wechseln. Die 22-Jährige fuhr ganz rechts, wechselte aber zur gleichen Zeit nach links auf die mittlere Spur. In der Mitte kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Verletzt wurde zum Glück niemand - es blieb bei Blechschäden. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell