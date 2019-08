POL-DH: --- Kleinkind aus Pkw in Diepholz befreit - Vandalismus am Sportplatz in Drebber - Einbruch in Stuhr

Polizeiinspektion Diepholz

Stuhr - Einbruch

Unbekannte Täter nutzten am Dienstag die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses Am Schmiedekamp zum Einbruch. In der Zeit zwischen 08.15 Uhr und 13.30 Uhr drangen die Unbekannten gewaltsam durch die Haupteingangstür ins Haus. Hier durchsuchten sie mehrere Räume, um anschließend unerkannt wieder zu entkommen. Über den Schaden und das Diebesgut liegen noch keine Informationen vor.

Sulingen - Unfallflucht

Ein ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen in der Lange Straße abgestellter Pkw VW Golf Sportsvan, schwarz, wurde im Bereich der Fahrertür (Spiegel) beschädigt. Am Montag zwischen 17.00 Uhr und 18.15 Uhr entfernte sich der Verursacher, nachdem er beim Vorbeifahren das Fahrzeug beschädigt hatte, unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Sulingen, Tel.: 04271/949-0, entgegen.

Sulingen - Sachbeschädigung

Drei Fenster einer Lagerhalle eines ehemaligen Autohauses in der Lange Straße wurden vermutlich durch Werfen von Steinen beschädigt. In der Woche vom 19.08. bis zum 26.08.2019 richteten die unbekannten Täter einen Schaden von mindestens 500 Euro an. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel.: 04271/949-0, entgegen.

Drebber - Vandalismus

Unbekannte haben in der Zeit vom 19.08. bis 21.08.2019 diverse Sachbeschädigungen im Bereich des Sportplatzes Speckener Straße begangen. Sitzbänke wurden bemalt, Löcher in das Holz geschnitten und ein Logo abgerissen. Auf dem Gelände des Schützenvereins wurden Scheiben eingeschlagen und im Umfeld Flaschen zerbrochen. Auch wurde an mehreren Stellen gezündelt. Der Schaden lässt sich noch nicht beziffern. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 802900, entgegen.

Diepholz - Kleinkind im Auto

Ein 1-jähriges Kind saß am heutigen Mittwoch gegen 11.00 Uhr in einem verschlossenen Pkw in der Bahnhofstraße. Die Mutter hatte das Kind nach einem Arztbesuch im Fahrzeug angeschnallt und dabei den Pkw-Schlüssel auf den Rücksitz gelegt. Als sie dann die Fahrzeugtür schloss, war der Pkw verschlossen und der Schlüssel im Fahrzeug auf dem Rücksitz. Die Lemförderin rief die Polizei und auch die Feuerwehr um Hilfe. Die Helfer schlugen eine Seitenscheibe ein und befreiten so das Kleinkind aus dem heißen Pkw.

