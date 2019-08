Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- E-Scooter Fahrer unter Alkoholeinfluss in Diepholz - Unfall und ein alkoholisierter Radfahrer in Bruchhausen-Vilsen ---

Stemshorn - Radfahrer leicht verletzt

Bei einem Unfall am Sonntag gegen 17.10 Uhr wurde ein Radfahrer leicht verletzt. Ein 72-jähriger Lemförder wollte aus dem Bödecker Weg auf die B 51 einbiegen. Hierbei wartete er auf eine Lücke im fließenden Verkehr auf der B 51, achtete aber nicht auf 52-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg parallel zur B 51 unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei der der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Diepholz - E-Scooter Fahrer unter Alkoholeinfluss

Gleich zwei Fahrer von E-Scootern stoppte die Polizei am Sonntag gegen 22.05 Uhr. Die beiden Fahrer waren auf dem Gehweg an der Mollerstraße mit den E-Scootern unterwegs. Der 33-jährige Fahrer erzielte einen Wert von 2,01 Promille bei der Atemalkoholüberprüfung, seine 37-jährige Begleiterin, die ebenfalls einen E-Scooter fuhr, erreichte einen Wert von 1,25 Promille. Damit aber nicht genug, die beiden E-Scooter waren weder versichert, noch hatten sie eine Zulassung in Form einer Betriebserlaubnis. Beiden Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen. Da sie ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum geführt haben, müssen sie auch in nächster Zeit auf den Führerschein verzichten.

Bruchhausen-Vilsen - Unfall

In einen Verkehrsunfall verwickelt wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 03.15 Uhr eine 46-jährige Taxifahrerin aus Asendorf. Sie befuhr mit zwei Fahrgästen die Homfelder Chaussee in Richtung B6. In einer Kurve kam ihr ein 67-jähriger Eisenacher entgegen; beide Fahrzeuge kollidierten und waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Die beiden Fahrgäste aus dem Taxi wurden leicht verletzt.

Bruchhausen-Vilsen - Betrunkener Radfahrer

Im Rahmen von Verkehrskontrollen rund um das Marktgelände hat die Polizei am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr einen 42-jährigen Fahrradfahrer kontrolliert, der erheblich unter Alkoholeinfluß stand und trotzdem am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Wert von 1,61 Promille festgestellt und eine Blutprobe angeordnet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Süstedt - Ohne Führerschein

Ein 22-jähriger Mann aus Thedinghausen befuhr in der Nacht Montag mit seinem Renault Twingo die Bruchhöfener Straße in Süstedt. Bei der Kontrolle durch die Polizei wurde festgestellt, dass der 22-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

