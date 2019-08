Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Frau von Einbrecher geweckt

Rösrath (ots)

Am Donnertag (23.08.) wurde eine 56-jährige Frau gegen 5:50 Uhr in der Straße Dammelsfurther Weg von einem Einbrecher geweckt. Als die Rösratherin durch ein Rascheln aufwachte, sah sie einen dunkel gekleideten Mann in ihrem Schlafzimmer stehen. Nachdem sie den Unbekannten geistesgegenwärtig fragte, was er in ihrem Haus machen würde, flüchtete der Einbrecher. Der Täter erbeutete eine geringe Bargeldsumme.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 0220 205-0 entgegen. (ma)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell