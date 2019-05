POL-MR: Opel Adam gegen Geländer gedrückt;In Schlangenlinien unterwegs - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer;Einbrecher im Keller;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Opel Adam gegen Geländer gedrückt

Marburg: Das missglückte Wendemanöver eines Autofahrers zwischen Freitag, 24. Mai, 15 Uhr und Samstag, 25. Mai, 20 Uhr führte zu einem Schaden von etwa 1000 Euro. Der Unbekannte krachte am Barfüßertor vorne links gegen einen weißen Opel Adam und drückte den Wagen gegen ein Geländer. Das Einsteigen in den Adam war anschließend nur noch über die Beifahrertür möglich. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

In Schlangenlinien unterwegs - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer

Wetter/Lahntal- Bundesstraße 252: Am frühen Freitagnachmittag, 24. Mai meldete ein Zeuge der Polizei einen in Schlangenlinien fahrenden weißen Ford Focus auf der Bundestraße 252 in Fahrtrichtung Marburg. Die Ordnungshüter nahmen den mutmaßlichen Fahrer kurze Zeit später in seiner Wohnung in Gewahrsam. Der stark alkoholisierte Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Die Polizei sucht nun dringend nach gefährdeten Verkehrsteilnehmer. Nach Angaben des Zeugen kam der mutmaßliche Fahrer gegen 13.45 Uhr kurz hinter Wetter und später hinter der Ortsausfahrt Niederwetter auf die Gegenspur und zwang so andere Autofahrer zu einem Ausweichmanöver. Die Polizei sucht nun dringend nach den betroffenen Fahrern, da sie als Zeugen vernommen werden sollen. Sie werden gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, aufzunehmen.

Einbrecher im Keller

Stadtallendorf: Ein Einbrecher machte sich zwischen Samstag, 25. Mai, 20 Uhr und Montag, 27. Mai, 17.15 Uhr in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Beethovenstraße ans Werk. Der Unbekannte stahl eine Bohrmaschine, einen Akkuschrauber Makita sowie eine Zange. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

