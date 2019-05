Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Reifendiebstahl; Betrunkener festgenommen; Windschutzscheibe getroffen; Unfall auf der Nebenfahrbahn - Zeugen gesucht; 2 Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Reifendiebstahl

Von einem Firmengelände in der Afföllerstraße stahlen Diebe Reifen und Kompletträder im Gesamtwert von über 4000 Euro. Der oder die Täter müssen ein Transportfahrzeug beladen haben. Die Polizei erhofft sich Hinweise durch die beobachtete Ladetätigkeit. Tatzeit des Einbruchs war die Nacht zum Montag, 27. Mai, zwischen 03 und 08 Uhr. Dem Reifenhandel fehlen mindestens 200 Reifen sowie sechs Sätze Kompletträder (jeweils vier Reifen auf Alufelgen). Wer hat zur Tatzeit in der Afföllerstraße Verladearbeiten gesehen? Wer hat in dieser Zeit dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Betrunkener festgenommen

Der Mann schrie nach Zeugenaussagen auf dem Marktplatz herum, fuchtelte mit einem Messer mit teilabgebrochener Klinge, würgte offenbar mehrfach seinen Hund und schleuderte ihn an einer Kette herum. Passanten schritten ein und nahmen ihm den Hund ab. Ein 25-jähriger Mann erlitt dabei eine Schnittverletzung an der rechten Hand. Da der Täter sein Messer trotz Aufforderung nicht niederlegte, nahm die Polizei es ihm ab und fesselte ihn. Bei der Durchsuchung fand die Polizei noch eine geringe Menge Marihuana. Einen Alkotest konnte der erheblich Betrunkene eben wegen seines Zustand nicht mehr durchführen. Bei dem festgenommenen Mann handelt es um einen hinlänglich, polizeibekannten 38-jährige Mann ohne festen Wohnsitz. Auf dem Weg in die Ausnüchterungszelle beleidigte und bedrohte der fortwährend die Polizeibeamten. Sein Verhalten am Montag, 27. Mai, gegen 23.15 Uhr führte zu Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung sowie zu Anzeigen wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Tierschutzgesetz. Der Hund blieb in der Obhut der Passanten.

Niederklein - Windschutzscheibe getroffen

Am Samstag, 25. Mai, kam es gegen 19 Uhr, auf noch nicht feststehende Weise zu einem Schaden an der Windschutzscheibe eines schwarzen Audi Q 5. Der Wagen fuhr von Kirchhain nach Niederklein. Kurz nach der ersten Ortseinfahrt Niederklein, kurz hinter der dortigen Gärtnerei, hörten die Insassen einen dumpfen Schlag auf der Windschutzscheibe. Weder vor, noch hinter dem Audi befanden sich zu diesem Zeitpunkt weitere Kraftfahrzeuge. Auch bemerkten die Insassen weder am Straßenrand noch im weiteren Umfeld irgendwelche Personen. Bei der Kontrolle nach der großen Kreuzung in Niederklein stellten sie den Schaden an der Windschutzscheibe fest. Was jetzt genau und auf welche Weise zu dem Schaden von ca. 450 Euro führte steht nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Stadtallendorf - Unfall auf der Nebenfahrbahn - Zeugen gesucht

Am Montag, 27. Mai, gegen 14.40 Uhr kollidierten ein ausparkender gelber Seat und ein auf der Nebenfahrbahn fahrender schwarzer BMW. Beide Autofahrer und die Insassen blieben unverletzt. Der Schaden beträgt insgesamt fast 5000 Euro. Zur Klärung der Unfallentstehung sucht die Polizei Zeugen, die Aussagen zur jeweiligen Fahrweise und Geschwindigkeit der beteiligten Autos machen können. Die Nebenfahrbahn ist baulich von der Niederkleiner Straße getrennt und ermöglicht die Zufahrt zu den dort schräg angeordneten Parkplätzen Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Unfallfluchten

Wehrda/Marburg - Autoschaden nach Einkaufstour

Die Einkaufstour am Samstag, 25. Mai, zwischen 14.20 und 16.20 Uhr, führte über die Sparkasse im Huteweg in Wehrda und Einkaufsmärkte in der Neuen Kasseler Straße bis zum Getränkemarkt in Cölbe. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die in dieser Zeit auf einem der Parkplätze an diesen Orten einen Unfall beobachtet haben, bei dem ein schwarzer Audi A 4 angefahren wurde. Der Schaden am Audi ist hinten links, könnte durch eine Kollision bei einem Ein- oder Ausparkmanöver entstanden sein und beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Niederweimar - Im Begegnungsverkehr gestreift

Auf der Bundesstraße 255 bei Niederweimar streiften sich am Sonntag, 26. Mai, gegen 12.25 Uhr zwei sich begegnende Autos. An einem grauen Daimler Vito war durch den Unfall die komplette linke Seite betroffen und beschädigt. Der Schaden beträgt mindestens 5000 Euro. Der 51 Jahre alte Fahrer aus Gießen blieb unverletzt. Das Fahrer des anderen Autos, nach ersten Aussagen eine ältere Person in einem silbernen Auto, vermutlich ein Opel Meriva mit Gießener Kennzeichen, hielt nach dem Unfall nicht an und fuhr weiter Richtung Marburg. Der Opel müsste ebenfalls linksseitig beschädigt sein. Am Unfallort blieben u.a. eine Radkappe und ein Spiegelglas zurück. Der Fahrer des Vito gab an, dass hinter dem unfallverursachenden silbernen Auto ein weiteres Fahrzeug fuhr. Auch diese Insassen wären für die Polizei wichtige Zeugen. Sie können vielleicht nähere Angaben zum verursachenden Auto und dessen Fahrer/Fahrerin machen. Diese, aber auch andere Zeugen werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg in Verbindung zu setzen. Außerdem bittet die Polizei um Hinweise zu einem frisch unfallbeschädigten silbernen Auto, bei dem zumindest das Spiegelglas und eine Radkappe fehlen. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

