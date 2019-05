Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 2 Einbrüche; 2 x Alkohol und/oder Drogen; 2 Angriffe und eine Unfallflucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Oberwalgern - Einbruch im Wohnheim

Beim Einbruch in ein Zimmer eines Wohnheims in der Obergasse erbeutete der Täter einen geringen Bargeldbetrag und eine Goldkette. Der Täter brach mit Gewalt das Schließblech der abgeschlossenen Zimmertür aus der Zarge. Die Tat war am Freitag 24. Mai, zwischen 17 und 23.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zu dieser Zeit bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Wintergartenfenster aufgehebelt

Der reine Sachschaden beträgt etwa 400 Euro, die Beute des Einbrechers: 1 Laptop und 12,99 Euro Bargeld. Das ist die Bilanz eines Einbruchs in ein Restaurant im Barfüßertor in der Nacht zum Sonntag, 26. Mai. Der Täter stieg durch ein aufgebrochenes Fenster des Wintergartens ein. Wer hat zur Tatzeit zwischen 23 und 08.20 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Angaben machen, die zur Aufklärung dieses Einbruchs beitragen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Alkohol und/oder Drogen

Marburg

Am Samstag, 25. Mai, fuhr ein 37 Jahre alter Marburger Auto, obwohl er sowohl unter dem Einfluss von Alkohol als auch unter dem von Betäubungsmitteln stand. Der Alkotest zeigte über 1,4 Promille, der Drogentest reagierte positiv auf gleich mehrere Substanzen. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher. Aufgefallen war der Mann um 22.35 Uhr in der Biegenstraße.

Stadtallendorf

Die Polizei Stadtallendorf beendete am Samstag, 25. Mai, um 15.20 Uhr in der Niederkleiner Straße eine Motorradfahrt. Der 33-jährige Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er räumte nach dem positiven Drogentest den Rauschmittelkonsum ein. Die Polizei veranlasste auch in diesem Fall eine Blutprobe. Über einen etwaigen Führerscheinentzug wird vor Gericht entschieden.

Marburg - Schlägerei

Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung vor dem Marburger Hauptbahnhof am Samstag, 25. Mai, gegen 20.15 Uhr. Die Auseinandersetzung endete durch das aggressive Gebell des Hundes eines zufällig passierenden Passanten. Insbesondere diesen mutmaßlichen Zeugen bittet die Polizei dringen, sich zu melden. Nach bisherigem Wissen erlitt ein 32 Jahre alter Mann aus Kirchhain durch den Angriff eines ihm vom Namen her bekannten Mannes mutmaßlich syrischer Herkunft leichte Verletzungen. Die Feststellung eines Tatablaufs und Hergangs ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Bei dem Angreifer handelt es sich um einen ca. 25 Jahre alten, zwischen 1,75 und 1,80 großen und schlanken Mann mit mittellangen schwarzen Haaren. Er trug ein olivfarbenes Oberteil, eine Jogginghose und Turnschuhe. Außerdem hatte er einen dunkelblauen Rucksack dabei. Wer hat die Auseinandersetzung noch gesehen? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Angreifers beitragen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Betrunkener greift Streife an

Eine Streife des Ordnungsamtes der Stadt Marburg bemerkt aufgrund der Lautstärke und des Tons, dass ein Streit zwischen zwei Männer zu eskalieren drohte. Die Ordnungspolizei, in der Nacht zum Samstag, 25. Mai, gegen 00.15 Uhr, an den Lahnterrassen unterwegs in Sachen "Sicheres Marburg", schritt ein. Der Mann wandte sich daraufhin der Streife zu, verhielt sich weiterhin aggressiv und ging mit einer Glasscherbe auf die Streife zu. Die setzte ihr Pfefferspray ein und beendete damit den Angriff, ohne dass es zu weiteren Verletzungen kam. Nach ärztlicher Versorgung und ambulanter Behandlung nüchterte der 37 Jahre alte Mann algerischer Herkunft in der Gewahrsamszelle der Polizei Marburg aus. Sein Alkotest hatte über 1,4 Promille angezeigt.

Neustadt - Unfallflucht in der Bahnhofstraße

Beim Vorbeifahren steifte ein noch unbekanntes Auto einen am Straßenrand vor dem Anwesen Bahnhofstraße 5 geparkten schwarzen VW Polo. Am Polo entstand vorne links am Spiegel und Kotflügel ein Schaden von mindestens 800 Euro. Bislang ergaben die Ermittlungen keine Hinweise zum verursachenden Auto. Möglicherweise erinnern sich Zeugen noch an den Unfall, der sich bereits am Samstag, 07. Mai, zwischen 07.15 und 13.30 Uhr, ereignete. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Martin Ahlich

