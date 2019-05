Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Beim Öffnen der Tür nicht auf den Verkehr geachtet

Anröchte (ots)

Am Mittwoch, gegen 17:10 Uhr befuhr eine 24-jährige Frau aus Anröchte mit ihrem Fahrrad die Hauptstraße in Fahrtrichtung Norden. Als sie an einem Pkw vorbeifahren wollte, öffnete ein 70-jähriger Mann aus Anröchte die Beifahrertür, ohne auf den Verkehr zu achten. Dadurch kam die 24-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Vor Ort wurde die 24-Jährige in einem Rettungstransportwagen medizinisch versorgt. (we)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell