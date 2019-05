Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Kind angefahren

Soest (ots)

Am Mittwoch, gegen 18 Uhr befuhr ein 12-jähriger Junge mit seinem Fahrrad den Naugardenring. Im Einmündungsbereich Naugardenring / Nottebohmweg wollte der Junge nach links abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem Pkw und wurde leicht verletzt. Nach dem Verkehrsunfall erschien die Mutter des Jungen an der Unfallstelle. Gemeinsam wurde vor Ort auf die Verständigung der Polizei verzichtet. Am Unfallort übergab die Fahrerin des Pkw einen Namen und eine Telefonnummer an die Mutter des Jungen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Angaben nicht korrekt. Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen VW Golf. Die Polizei bittet Zeugen, welche Angaben zu dem schwarzen VW Golf oder zu der Fahrerin machen können um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 02921-91000. (we)

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

