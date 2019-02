Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bulderner Straße

Taschendiebstahl in Supermarkt

Coesfeld (ots)

Zwei Taschendiebe haben am Mittwochmittag (20. Februar) gegen 12.45 Uhr eine 61-jährige Sendenerin in einem Supermarkt auf der Bulderner Straße in Senden bestohlen. Einer der beiden Täter verwickelte die Frau in ein Gespräch und lenkte sie ab. Währenddessen griff der andere Täter in ihre Handtasche und stahl die Geldbörse. Den Diebstahl bemerkte die Frau erst an der Ladenkasse.

Täterbeschreibung: südeuropäisches Erscheinungsbild, etwa 20 Jahre alt. Einer der beiden trug eine auffällig bunte Jacke.

Personen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: Tel. 02591-7930.

