POL-MR: Zimmer brennt in der Oberstadt;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Zimmer brennt in der Oberstadt

Marburg: Am Dienstagmittag, 28. Mai gegen 12.15 Uhr meldeten Zeugen aufsteigenden Rauch aus einem Haus in der Oberstadt. Die sofort alarmierte Feuerwehr löschte den Brand schnell ab. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen entwickelten sich die Flammen in einem Umkleideraum einer Gaststätte oberhalb des Markplatzes. Ein Berechtigter, die sich im Gebäude aufhielt, nahm zudem selbst intensiven Brandgeruch wahr, ging der Sache auf den Grund und entdeckte das Feuer. Versuche, die Flammen in dem Zimmer selbständig zu ersticken, schlugen fehl. Der Senior atmete bei der Feuerbekämpfung Rauch ein und wurde vor Ort in einem Rettungswagen untersucht. Ein Transport in die Klinik war allerdings nicht notwendig. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Seriöse Aussagen zur Schadenshöhe und der Brandursache können derzeit noch nicht getroffen werden.

