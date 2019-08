Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Motorradfahrer und Sozia verletzt

Overath (ots)

Ein 68-jähriger Suzuki-Fahrer aus Köln und seine gleichaltrige Sozia sind am Donnerstagnachmittag (22.08.) in Untereschbach verletzt worden.

Ein 61-jähriger Overather war um 14:40 Uhr mit seinem Toyota auf der Olper Straße von Bensberg kommend in Richtung Steinenbrück unterwegs. Gleichzeitig fuhr der 68-Jährige mit seinem Motorrad von einem Parkplatz auf die Straße, um ebenfalls in Richtung Steinenbrück zu fahren. Er überquerte zunächst den Fahrstreifen in Richtung Bensberg und stoppte kurz auf der Linksabbiegerspur für den Verkehr in Richtung Immekeppel. Als er eine Lücke erkannte, fuhr er an.

Dabei übersah er den Toyota, der ihn gerade passiert hatte und fuhr auf. Bei dem Unfall erlitten der Motorradfahrer leichte und seine Sozia schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Versorgung in das Bensberger Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf gut 3.000 Euro geschätzt. (rb)

