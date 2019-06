Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung Polizei Brake: Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Delmenhorst (ots)

Lemwerder. Am Samstag, den 01.06.2019, um 14:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Lemwerder. Eine 63-Jährige wollte mit ihrem PKW von der Berner Straße nach links in die Stedinger Straße einbiegen und übersah dabei einen 61-jährigen Motorradfahrer aus Lemwerder, welcher ihr auf der Berner Straße entgegenkam. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich, wodurch der 61-jährige Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden musste.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Telefon: 04221-15590

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell