POL-DEL: Pressemeldung der Autobahnpolizei Ahlhorn: Motorradunfall mit leicht verletzter Person +++ Ungewöhnlicher Personentransport

Hatten. Am Samstag, den 01.06.2019, kam es gegen 17:30 Uhr auf der A 28 zwischen dem Autobahnkreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Hatten in Richtung Bremen zu einem Verkehrsunfall bei dem ein alleinbeteiligter Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Die Unfallstelle liegt im Bereich der Gemeinde Hatten, Landkreis Oldenburg.

Ein 55 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Landkreis Oldenburg befuhr die A 28 in Richtung Bremen und geriet auf Grund eines persönlichen Fahrfehlers mit seinem Motorrad zuerst ins Schlingern und dann weiter ins Schleudern. Letztendlich kam er dann mit seinem Motorrad zu Fall. Durch den Sturz wurde der Mann leicht verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Das Krad wurde abgeschleppt.

Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf ca. 1500,- Euro

+++

Delmenhorst. Am Freitag, 31.05.2019, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn gegen 15:10 Uhr auf der Autobahn 28 im Bereich der Stadt Delmenhorst in Richtung Oldenburg auf dem Parkplatz an der Anschlussstelle Delmenhorst-Deichhorst einen Transporter aus Wilhelmshaven. Als die Beamten in den Laderaum schauten, staunten sie nicht schlecht. Das Besondere waren nicht die neuen Toilettenschüsseln die geladen waren, sondern die Tatsache, dass während der Fahrt eine Person auf einem der Toilettenbecken saß, weil im Führerhaus kein Sitzplatz mehr vorhanden war. Die Weiterfahrt in diesem Zustand wurde untersagt. Es wurden Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen wegen mangelnder Ladungssicherung und Personentransportes ohne erforderliche Sicherung eingeleitet.

