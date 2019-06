Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung Polizei Nordenham: Sachbeschädigung durch Feuer +++ Verkehrsunfallflucht

Delmenhorst (ots)

Nordenham. In der Nacht zum Sonntag, 02.06.2019, zwischen 00 Uhr und 02 Uhr, wurden auf dem Butterburger Weg, zwischen den Hausnummer 3 und 5, die ausgehöhlten Baumstümpfe von zwei an der Straße stehenden Weiden in Brand gesetzt. Die alarmierte Feuerwehr der Ortswehr Esenshamm erschien und konnte das Feuer rasch ablöschen. Eine Selbstentzündung der Bäume ist auszuschließen, sodass von absichtlicher Inbrandsetzung ausgegangen werden muss. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Hinweise bitte an die Polizei Nordenham, 04731-99810, erbeten. (641898)

+++

Butjadingen. In der Zeit von Freitag, 31.05.2019, 12 Uhr bis Samstag, 01.06.2019, 09 Uhr, wurde in Butjadingen - Ruhwarden, ein in der Hinterstraße geparkter roter Pkw Citroen Berlingo, im Lack der linken Fahrzeugseite beschädigt. Vermutlich hat ein Fahrradfahrer beim Vorbeifahren die Fahrzeugseite berührt und den Schaden verursacht. Anschließend ist dieser ohne sich weiter zu kümmern weggefahren. Es wurde ein Schaden von ca. 200 Euro verursacht.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Butjadingen, Tel. 04733-332, in Verbindung zu setzen. (640257)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Telefon: 04221-15590

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell