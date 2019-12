Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch - Wegen Geldschulden geschlagen - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken aus einem Parkplatz in der Haller Straße entstand am Freitag um 09:30 Uhr ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4750 Euro. Ein 22-jähriger Audi-Fahrer übersah hierbei einen vorbeifahrenden PKW Mazda eines 63-Jährigen.

Niederstetten: Glätteunfall

Aufgrund Straßenglätte kam am Freitag um 06:45 Uhr ein 19-Jähriger mit seinem PKW Ford Fiesta von der Straße ab und landete im Straßengraben. Bei dem Unfall, der sich auf der L1001 zwischen Oberstetten und Könbronn ereignete, entstand an dem PKW Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Crailsheim: Wegen Geldschulden geschlagen

Am Freitagmorgen um 05:40 Uhr wurde ein 34-jähriger Mann vor seiner Wohnung in der Spitalstraße von zwei Bekannten im Alter von 40 und 41 Jahren abgepasst und aufgefordert seine Geldschulden in Höhe von mehreren hundert Euro zurück zu bezahlen. Der 34-Jährige wurde angegangen und zu Boden gebracht. Dort schlugen die beiden Brüder auf den am Boden liegenden Mann ein. Der 34-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 in Verbindung zu setzen.

Bühlertann: Versuchter Einbruch

Ein bislang unbekannter Einbrecher versuchte zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in ein Gebäude am St.-Georgs-Platz einzubrechen. Allerdings gelang es dem Einbrecher nicht, das angegangene Fenster aufzuhebeln. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechsel von der rechten auf die linke Fahrspur der Crailsheimer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt kam es am Freitag um 08:40 Uhr zu einem Unfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Eine 42-jährige Opel-Lenkerin übersah hierbei einen Seat Leon eines 30-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell