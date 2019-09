Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: In Räumlichkeiten eines Ruderclubs eingebrochen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Zeit von Sonntag, 21:30 Uhr bis Montag, 7:30 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Ruderclubs in der Straße "Riedspitze" ein. Durch Aufhebeln einer Terrassentür waren die Unbekannten ins Innere gelangt und hatten in mehreren Räumen Schubladen und Schränke durchwühlt. Aus einem Schrank im Büroraum ließen sie einen Tresor mitgehen. Was sich in diesem befand und ob die Täter noch weitere Wertgegenstände entwendeten, ist bislang unklar. Der Sachschaden steht ebenfalls noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Tel.: 0621/77769-0 in Verbindung zu setzen.

