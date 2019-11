Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hausdülmen, Coesfeld, Nottuln, Havixbeck/ Falsche Polizisten rufen an

Coesfeld (ots)

Kreisweit mindestens 16 Anrufe falscher Polizisten verzeichnet die Polizeileitstelle in Coesfeld seit 14.15 Uhr am heutigen Dienstag (19.11.) bis 15.30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen kamen die Täter bislang nicht zum Zuge. Mit der bekannten Masche, die Adresse der Angerufenen bei Einbrechern gefunden zu haben, versuchen sich die Täter ins Vertrauen zu schleichen, um sich schließlich Barvermögen oder Schmuck aushändigen zu lassen. Die Betrugsversuche verteilen sich folgender maßen: Dülmen 10, Hausdülmen 3, Coesfeld, Havixbeck und Nottuln je 1. Lassen Sie sich am Telefon auf nichts ein. Beenden Sie das Gespräch und informieren Sie die Polizei über den Notruf 110.

