Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Schöppinger Straße/ Alkoholisiert auf dem Fahrrad in den Graben

Coesfeld (ots)

Alkoholeinfluss dürfte die Ursache für den Verkehrsunfall eines 44-jährigen Radfahrers aus Schöppingen am Montagnachmittag (18.11.) gegen 16.30 Uhr in Osterwick sein. Der Mann war mit seinem Fahrrad in den Graben der Schöppinger Straße gerutscht und hatte sich dabei leicht verletzt. Im Krankenhaus veranlassten die Polizisten eine Blutprobe. Den Radler erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell