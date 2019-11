Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Davensberg, Amelsbürener Straße/ Wendemanöver unter Alkoholeinfluss geht schief

Coesfeld (ots)

Beim Wenden auf der Amelsbürener Straße in Davensberg fuhr ein alkoholisierter 54-jähriger Pole am Montagnachmittag (18.11.) gegen 16.45 Uhr mit seinem niederländischen VW Caddy in den Graben. Er versuchte einen Traktorfahrer zu finden, der den Firmenwagen aus dem Graben zog. Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei. In der Polizeiwache Lüdinghausen gab der Fahrer eine Blutprobe ab. Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und informierten die Firma des Mannes. Dort kümmerte man sich um das Abschleppen und die Rückführung des Wagens zum Firmensitz. Den Trunkenheitsfahrer erwartet ein Strafverfahren. Sachschäden entstanden bei dem verunglückten Wendemanöver nicht.

