POL-COE: Lüdinghausen, Neustraße, Marienhospital/ Krankenwagen angefahren und abgehauen

Coesfeld (ots)

Während die Besatzung eines Krankenwagens ihren Patienten am Montagmittag (18.11.) gegen 11.20 Uhr ins Marienhospital Lüdinghausen einlieferte, beschädigte ein Unfallfahrer den Krankenwagen an der offen stehenden Hecktür und fuhr weiter. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

