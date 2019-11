Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Senden, Bösensell/ Unfallfahrer gestellt - Polizei sucht Unfallstelle

Coesfeld (ots)

Eine ungewöhnliche Unfallflucht von Montagabend (18.11.) gegen 18 Uhr hat die Polizei im Raum Nottuln-Appelhülsen oder Senden-Bösensell in Bearbeitung. Der Unfallfahrer, ein 74-jähriger Lkw-Fahrer aus Bergheim, hatte sich an die Polizei in Münster gewandt. Danach hatte er sich nach einer Rast auf dem Autohof in Bösensell im Raum Appelhülsen oder Bösensell verfahren und beim Wenden ein Verkehrsschild beschädigt. Wo genau, konnte der Mann nicht angeben. Jedenfalls hatte er einen Sachschaden von ca. 1500 Euro an seinem Lkw. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell