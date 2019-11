Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/ Gleise mit Straße verwechselt

Coesfeld (ots)

Von der Borkener Straße in Coesfeld wollte eine 60-jährige Coesfelderin am späten Montagabend (18.11.) um 22.55 Uhr zwischen den Bahnübergängen in die Hengtestraße abbiegen. Versehentlich fuhr die Frau mit ihrem Auto jedoch ins Gleisbett und "versenkte" den Wagen dort. Mit einem Kran wurde das Auto geborgen; Sachschäden entstanden nicht. Für die Dauer der Bergeaktion wurde der Bahnverkehr gesperrt.

