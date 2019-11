Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Dahlienstraße/ Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Den Fahrer eines Familienvan mit Anhänger mit gelber Plane sucht die Polizei in Dülmen. Im Bereich Irisweg / Dahlienstraße musste eine abbiegende Autofahrerin aus Dülmen (32 Jahre) am Dienstag (19.11.) um 11.15 Uhr dem Gespann auf auf den Gehweg ausweichen. Dabei beschädigte sie ihren Mazda. Der Gespannfahrer fuhr weiter. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell