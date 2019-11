Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Buchholzweg

Fahrer eines schwarzen Autos gesucht - korrigierte Meldung

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit einem Unfall, der sich bereits am vergangenen Mittwoch (13.11.) um kurz nach 13 Uhr ereigenet hat, sucht die Polizei den Fahrer eines schwarzen Autos. Eine 11-jährige Schülerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Buchholzweg in Richtung Holtwicker Straße. Im Bereich der dortigen Kurve kam ihr das Auto mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen und schnitt die Kurve. Die Schülerin bremste ihr Rad stark ab und kam zu Fall. Dabei verletzte sie sich. Zu einem Zusammenstoß mit dem Auto kam es nicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Die Schülerinkann lediglich angeben, dass es sich um ein schwarzes Auto gehandelt hat. Der Fahrer war alleine im Auto und wird auf ca. 20-30 Jahre geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

