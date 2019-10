Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Streit in einer Wohnung eskaliert

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

18. Oktober 2019 | Kreis Stormarn -17.10.2019 - Reinbek

Die Kriminalpolizei Reinbek hat am gestrigen Abend die Ermittlungen in einem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es am 17.10.2019, gegen 23.20 Uhr, in einer Reinbeker Wohnung im Mühlenweg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern (20 und 23 Jahre alt). Infolge der Auseinandersetzung musste eine Person (20-jähriger Reinbeker) wegen Verletzungen im Kopfbereich in eine Klinik gebracht und stationär aufgenommen werden. Der 23-jährige Kontrahent wies zahlreiche Schnittverletzungen an beiden Händen auf. Er wurde zunächst in das Polizeigewahrsam nach Reinbek gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Die näheren Hintergründe und die Motivlage der Tat sind ebenso Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wie der konkrete Geschehensablauf. Derzeit liegen dazu noch keine belastbaren Informationen vor. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Reinbek dauern an.

