Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: 75-jährige Vermisste durch Diensthündin Tika gefunden

Ratzeburg (ots)

18. Oktober 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 16.10.2019 - Mölln

Eine 75-jährige Dame aus der Müthelstraße in Mölln wurde seit dem frühen Nachmittag als vermisst gemeldet. Sie brach zu einem Spaziergang im Hansaviertel auf und kehrte nicht wieder nach Hause zurück. Dass sich die ältere Dame in einer hilflosen Lage befinden würde, war nicht auszuschließen. Daraufhin wurde umgehend eine Personensuche eingeleitet. Eingesetzt waren neben zahlreichen uniformierten Polizeibeamten auch unsere Personensuchhündin Tika mit ihrer Hundeführerin sowie auch die Rettungshundestaffeln des ASB, DRK und DLRG der Kreise Herzogtum-Lauenburg und Stormarn. Nach einem Geruchsvorhalt nahm Tika sofort die Spur vom Wohnhaus der Vermissten auf. Ihr Weg führte über den Grambeker Weg in Richtung eines Fußweges zum Elbe-Lübeck-Kanal und von dort weiter in einen Wald in Richtung Grambek. Nach ca. 2 km führte Tika die Einsatzkräfte zielgerichtet zur Vermissten, welche am Waldboden liegend aufgefunden werden konnte. Die 75-jährige war gestürzt, durchnässt und bereits leicht unterkühlt, aber ansprechbar. Sie wurde anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Dank unserer "Spürnase" Tika nahm dieser Sucheinsatz einen glücklichen Verlauf.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell