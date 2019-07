Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Feldbrand

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Ratzeburg und der Staatsanwaltschaft Lübeck

Mustin

Am 10.07.2018, gegen 15.10 Uhr, wurde durch einen Anwohner über Notruf gemeldet, dass im Redder bei Mustin (Verlängerung "Am Brömmelsaal") ein Feld in Flammen stehen würde. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand löschen, bevor die Flammen noch auf ein benachbartes Waldstück übergriffen. Auf der betroffenen Nutzfläche war Gerste angebaut. Insgesamt wurden ca. 4 Hektar Fläche von dem Feuer geschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000,- Euro.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist eine Selbstentzündung unwahrscheinlich. Aus diesem Grund kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

