Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand gegen Polizisten - Betrunkener landet im Gewahrsam

Hagen (ots)

Am Sonntag, 24.02.2019, erschien ein stark alkoholisierter Mann im Allgemeinen Krankenhaus Hagen. Dieser schlief wenig später in einer Toilettenkabine ein. Da der 35-Jährige bereits in der Vergangenheit äußerst aggressiv auftrat, rief das Krankenhauspersonal einen Streifenwagen. Als die Beamten den Betrunkenen aufweckten, reagierte dieser so, wie in vergangenen Einsätzen. Er schlug um sich und versuchte die Polizisten mit Kopfstößen zu verletzten. Nur mit mehreren Beamten gelang es der Polizei, den 35-Jährigen mit Handfesseln in den Streifenwagen und anschließend in das Gewahrsam zu bringen. Dabei beleidigte er die Polizisten mehrfach. Die Beamten blieben während des Einsatzes unverletzt. Der Randalierer muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

