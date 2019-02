Polizei Hagen

POL-HA: 30-Jähriger nach Kioskeinbruch gestellt

Hagen (ots)

Am Montag, 25.02.2019, rief ein 33-jähriger Hagener die Polizei. Gegen 03:30 Uhr hörte er von seiner Wohnung aus merkwürdige Geräusche auf der Hohle Straße. Aus dem Fenster konnte er sehen, wie zwei dunkel gekleidete Personen an der Eingangstür eines Kiosks hebelten. Dabei versteckten sie sich immer wieder vor vorbeifahrenden Autos. Die Streifenwagen der Polizei fuhren aus mehreren Straßen an. Gedeckt näheren sich die Beamten den mutmaßlichen Einbrechern. Als die Männer die Uniformierten erblickten, ergriffen sie die Flucht. Dabei ließen sie eine Spitzhacke fallen. Nach einer fußläufigen Verfolgung konnte ein 30-Jähriger auf einem Spielplatz in der Straße Zum Rafflenbusch gestellt werden. Die Beamten nahmen den Lüdenscheider vorläufig fest. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen.

