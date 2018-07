POL-H: Ermittlungsgruppe (EG) Kfz warnt vor Pkw-Dieben

Hannover (ots) - Aus aktuellem Anlass warnt die EG Kfz vor Diebstählen von Mazda CX-5. Am vergangenen Wochenende hat es insgesamt vier Diebstähle der Baureihen 2016 bis 2018 in Hannover und Laatzen gegeben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten Unbekannte in der Zeit von Freitag, 06.07.2018, 17:00 Uhr, bis Samstag, 07.07.2018, 11:00 Uhr, im hannoverschen Stadtteil Groß-Buchholz sowie in Laatzen die vier Mittelklassewagen entwendet. Die Mazda CX-5 wurden vor den Wohnanschriften der Geschädigten an der Pasteurallee (Groß-Buchholz), Wülferoder Straße (Laatzen-Mitte), Gleiwitzer Straße (Alt-Laatzen) sowie Am Erdbeerfeld (Grasdorf) entwendet. Die Fahrzeuge in den Farben schwarz, rot, blau und braun haben einen Gesamtwert in Höhe von rund 127 000 Euro.

Darüber hinaus registrierte die EG Kfz seit Jahresbeginn insgesamt 17 Diebstähle von Mazda CX-5 der Baureihen 2016-2018. Der Gesamtschaden beläuft sich hierbei auf 560 000 Euro. Die Tatorte verteilen sich auf die gesamte Region Hannover. In einem Fall (vom 16.05.2018) gelang es Einsatzkräften der Polizei Brandenburg einen Pkw-Dieb in einem gestohlenen Fahrzeug zu kontrollieren und festzunehmen (wir haben berichtet).

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Pkw-Diebstählen geben können. Sie werden gebeten, Kontakt zum Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 aufzunehmen. /has, now

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Der nachträgliche Einbau einer Alarmanlage ist die beste Möglichkeit, Ihr Fahrzeug vor Diebstahl zu sichern. Sicherung durch Alarmsysteme - Das sollten Sie wissen:

Überwachung verschiedener, neuralgischer Punkte des Fahrzeugs wie z.B. Türen, Heckklappe, aber auch Neigung und Bewegung

Auf Sensoren basierende Innenraumüberwachung - Auslösen eines Alarms beim Eindringen in das Fahrzeuginnere

Alarmauslösung: Optisch (z.B. blinkende Scheinwerfer) oder akustisch (Huptöne)

SMS-Alarmservice: das Melden verdächtiger Vorgänge an den Besitzer und/oder entsprechende Vertragsorganisationen, der/die dann die Sofortmaßnahmen einleiten kann/können. Was ist Ihnen Ihr Fahrzeug wert? Erkundigen Sie sich am besten in einem Fachbetrieb nach der für Sie richtigen Alarmanlage.

Unsere Pressemeldung zur Festnahme finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/3946255

