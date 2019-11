Polizei Dortmund

POL-DO: Raub auf Geschäft - Polizei sucht Zeugen!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1240 Am Freitagabend (15.11.) hat ein unbekannter Täter ein Geschäft in der Rheinischen Straße ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen!

Gegen 19.50 Uhr betrat der Mann ein Geschäft in Höhe Rheinische Straße 85 und bedrohte die Angestellte. Unter Drohung von Gewalt forderte er die Herausgabe von Bargeld. Die Angestellte packte Geld aus der Kasse in eine durchsichtige Mülltüte, die der Täter ihr zuvor übergeben hatte. Er flüchtet aus dem Geschäft in unbekannte Richtung.

Der Täter wird als circa 180 cm groß und zwischen 20-30 Jahre alt beschrieben. Er hatte braune Augen und einen kurzen Bart. Auffällig war ein großer Schneidezahn. Er trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose und war mit einer hellen Mütze, Kapuzenpullover und einem Schal maskiert. Nach Zeugenangaben soll es sich um einen südländischen Phänotyp gehandelt haben. Eine Waffe konnte nicht erkannt werden.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441!

