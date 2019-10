Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gestohlene Fahrräder sichergestellt

Gronau (ots)

Am Donnerstag meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei und berichtete über mehrere Fahrräder, die verschlossen hinter einem Haus am Eisenbahnweg standen. Die Polizei stellte bei der Überprüfung fest, dass vier der sechs Gazelle-Räder gestohlen worden waren (Die Tatorte liegen in Gronau und in den Niederlanden).

Die Fahrräder wurden sichergestellt, die Ermittlungen dauern an.

