POL-BOR: Bocholt - Mercedes zerkratzt

Am Mittwoch wurde zwischen 15.30 Uhr und 17.00 Uhr auf dem Berliner Platz die Beifahrerseite eines silberfarbenen Mercedes GLC zerkratzt. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

