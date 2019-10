Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Einbrecher entwendet Tresor, Uhren und Bargeld

Südlohn-Oeding (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 11.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus am Hessinghook in Südlohn-Oeding. Der Täter öffnete gewaltsam die Terrassentür und durchsuchte das Haus. Entwendet wurden ein Tresor, Bargeld und Uhren.

Durch die Videoüberwachung steht die Tatzeit fest. Der Täter benutzte vermutlich einen Opel-Kleintransporter.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion I (02861-9000).

