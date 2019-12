Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Unbekannter Täter überfällt Bank

Backnang: (ots)

Eine Bank in der Backnanger Innenstadt wurde am Montagnachmittag überfallen. Ein bislang unbekannter Täter sei nach der Tat gegen 14.15 Uhr zu Fuß in Richtung Bahnhof geflüchtet. Der Räuber habe zuvor mit einer Waffe eine Angestellte bedroht und Bargeld erbeutet. Von dem geflüchteten Mann liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Er war ca. 180 cm groß und mit einem blauen Anorak mit Kapuze und Pelzbesatz, Basecap, schwarzer Sonnenbrille und dunkler Hose bekleidet. Laut vorliegenden Informationen trug er noch einen grauen Stoppelbart.

Hinweise auf den geflüchteten Mann nimmt die Polizei unter Tel. 110 entgegen. Da der Tatverdächtige bewaffnet ist, sollte keinesfalls an ihn herangetreten werden!

