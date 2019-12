Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht mit dubiosem Zettel

Am Mittwoch zwischen 18:40 Uhr und 22 Uhr, wurde im Parkhaus Kocherquartier ein weißer VW Bus California von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem VW wurde anschließend ein Zettel mit der Aufschrift eines nicht existierenden Kennzeichen und dem Hinweis "Sie haben einen Schaden links hinten! Stoßstange 19:40 Uhr" durch eine bislang unbekannte Person angebracht. Die Polizei bittet nun Zeugen des Unfalls bzw. den Verfasser des Schreibens sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 400-0 zu melden.

Satteldorf: Einbruch in Getränkemarkt

Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangte ein bislang unbekannter Einbrecher in die Räumlichkeiten eines Getränkemarktes in der Industriestraße. In den Räumlichkeiten wurden ein Büroraum und der Verkaufsraum offensichtlich erfolglos nach Bargeld durchsucht. Unter Mitnahme von mehreren Schnapsflaschen im Wert von etwa 1000 Euro verließ der Einbrecher den Markt wieder. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 480-0 entgegen.

Schwäbisch Hall: Mopedfahrer fährt auf Auto auf

Auf den stehenden Daimler-Benz eines 25-jährigen fuhr am Montag um kurz nach 07:30 Uhr ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades auf. Bei dem Unfall an der Bushaltestelle Schulzentrum Ost in der Tüngentaler Straße entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der 16-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Crailsheim: LKW stürzt in Straßengraben

Ein 38-Jähriger befuhr am Montag um kurz nach 9 Uhr mit seinem Mercedes-LKW mit Anhänger die L2218 von Ilshofen Richtung Crailsheim. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit kam der LKW, zwischen Maulach und Roßfeld, nach rechts ins Bankett. Der Fahrer versuchte zunächst den LKW wieder auf die Straße zu lenken, jedoch gab das Bankett bereits nach und der LKW rutschte die Böschung nach rechts ab. Hierbei kippte der LKW mitsamt Anhänger um und blieb auf den Dach liegen. Am LKW, Anhänger und dem Bankett entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Die L2218 musste zur Bergung des LKW, welche mit einem Spezialkran durchgeführt wurde, für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell