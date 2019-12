Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch - Einbruch in Elektromarkt - Polizeibeamter schwer verletzt - Zunächst sexuelle Belästigung, anschließend tätlicher Angriff - Mofa entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall in der Lange Straße

In der Lange Straße kam es am Sonntag um 19:15 Uhr zu einem Unfall, nachdem ein 30-jähriger BMW-Lenker die Vorfahrt eines 18-jährigen Mazda-Fahrers missachtete. Der BMW-Fahrer fuhr die Lange Straße in die Spitalstraße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Mazda, welcher von links aus Richtung Spitalstraße heranfuhr. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Blaufelden: Wildunfall mit 10.000 Euro Schaden

Am Sonntag um kurz nach 17 Uhr erfasste eine 39-jährige Toyota-Lenkerin ein Reh, welches die L1036 queren wollte. Hierbei wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt. Das Reh musste nach dem Unfall von seinen Qualen erlöst werden.

Crailsheim: Wohnungseinbruch

Durch Aufhebeln eines Fensters drang am Samstag zwischen 16:30 Uhr und 19:25 Uhr, ein bislang unbekannter Einbrecher in ein Wohngebäude in der Hirtenstraße ein. In der Wohnung durchsuchte der Einbrecher das Erdgeschoss sowie das erste Obergeschoss. Es wurden etwa 2500 Euro Bargeld sowie zwei Ketten im Wert von etwa 150 Euro entwendet. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800.

Crailsheim: Gartenhütten aufgebrochen

In der Hohe Straße, in der dortigen Kleingartenanlage, wurden zwischen dem 07.12. und dem 14.12.2019 zwei Gartenhütten aufgebrochen. Hierzu wurden insgesamt drei Vorhängeschlösser beschädigt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Elektromarkt

Am Sonntag um kurz nach 02:30 Uhr wurden durch zwei bislang unbekannte Einbrecher zunächst die äußeren Scheinwerfer eines Elektromarktes in der Stuttgarter Straße zerstört. Anschließend stiegen die beiden Diebe über einen Container auf das Dach des Anbaus. Dort schlugen sie ein Loch in das Dach des Gebäudes. Vermutlich noch bevor sie das Gebäude betraten, löste die Alarmanlage aus und die beiden Einbrecher flüchteten über das Gelände eines Supermarktes in Richtung Steinbeisweg. Die beiden Männer waren etwa 180 - 185 cm groß, trugen dunkle Jacken sowie dunkle Schals als Maskierung. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Polizeibeamter schwer verletzt

Am Samstag um kurz vor 23:30 Uhr wurde dem Polizeirevier Schwäbisch Hall Streitigkeiten in der Neue Straße gemeldet. Auf der Anfahrt von zwei Polizeistreifen ging eine weitere Meldung ein, wonach sich jetzt im Bereich der Straße Am Spitalbach eine Schlägerei entwickelt habe. Vor Ort konnten drei Männer im Alter von 34, 38 und 41 Jahren angetroffen werden. Der 38-Jährige lag zunächst auf dem Boden und versuchte während der Sachverhaltsklärung, nach den Beinen eines Polizeibeamten zu greifen. Aus diesem Grund wurde versucht, den am Boden liegenden Mann zu fixieren. Während dieser Maßnahme stand der Mann plötzlich auf, bewegte sich nach vorne und zog den Polizeibeamten mit sich, indem er dessen Arm einklemmte. Nachdem der 45-jährige Polizeibeamte seinen Arm so schnell nicht aus der Umklammerung lösen konnte, stürzte er zu Boden und schlug mit dem Gesicht auf dem Straßenpflaster auf. Hierbei wurde der Beamte schwer verletzt und musste anschließend mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht werden. Der 38-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbracht. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Schwäbisch Hall: Zunächst sexuelle Belästigung, anschließend tätlicher Angriff

Am Samstag um 17:45 Uhr wurde die Polizei Schwäbisch Hall zu einer sexuellen Belästigung an den ZOB in der Salinenstraße gerufen. Dort drückte ein 28-jähriger eine 14-jährige mit Gewalt an sich und küsste das junge Mädchen zweimal auf die Wange. Der 28-Jährige ließ von dem Mädchen erst ab, nachdem er von einem Zeugen angesprochen wurde. Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier verbracht. Dort griff der Mann plötzlich mit seiner rechten Hand an das Holster eines Polizeibeamten und versuchte dessen Schusswaffe heraus zu ziehen. Dies konnte jedoch verhindert werden. Der Mann muss sich nun wegen sexueller Beleidigung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Am Samstag um 15:45 Uhr fuhr eine 42-jährige Lenkerin eines Daimler-Benz von der Schenkenseestraße auf die Ellwanger Straße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines auf der Ellwanger Straße fahrenden PKW BMW eines 62-Jährigen. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Einfahren auf die Raiffeisenstraße

Vom Parkplatz eines Supermarktes wollte am Samstag um kurz nach 13 Uhr ein 27-jähriger BMW-Lenker auf die Raiffeisenstraße einfahren. Hierbei übersah er einen von links kommenden Ford Fiesta einer 52-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6500 Euro.

Schwäbisch Hall: Mofa entwendet

Ein orangefarbenes Mofa der Marke Pegasus mit dem Versicherungskennzeichen 767AEJ wurde zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in der Reifenhofstraße entwendet. Das auffällige Mofa ha vorne eine schwarze und hinten eine silberfarbene Felge. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000.

