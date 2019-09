POL-PDLD: Vermisster

Polizeidirektion Landau

Maikammer (ots)

Am 29.09.19 gegen 18 Uhr meldete die diensthabende Schwester einer Betreuungs- und Pflegeeinrichtung aus Maikammer einen 85-jährigen, an Demenz erkrankten Bewohner als vermisst. In der jüngeren Vergangenheit musste er bereits öfters gesucht und wieder zurück gebracht werden. Zunächst machten sich Einsatzkräfte der Polizei Edenkoben und Landau an die Suche. Als die Dunkelheit hereinbrach, wurde zudem die Hubschrauberstaffel sowie weitere Kräfte der Feuerwehr alarmiert. Gegen 20:10 Uhr erfolgte die beruhigende Nachricht, dass der Gesuchte durch seine Lebensgefährtin in Maikammer, als er auf der Straße unterwegs war, wieder gefunden wurde.

