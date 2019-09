POL-PDLD: Falschparker

Polizeidirektion Landau

Gegen 13:59 Uhr meldete die Busfahrerin eines Linienbusunternehmens, dass durch die Kehrgasse in Weyher aufgrund eines falsch geparkten Pkw im Kurvenbereich kein Durchkommen sei. In der Tat-für sämtliche Fahrgäste war die Reise erst einmal zu Ende. Ebenfalls der Fahrzeugverkehr kam an der Blockade zum Erliegen. Und da die Verantwortliche des Pkw nicht erreicht werden konnte, musste ein Abschleppdienst beauftragt werden, um den Pkw umzusetzen. Gegen 14:55 Uhr kehrte sie zurück-glücklicherweise, bevor der Abschlepper vor Ort erschien. Das wird ein teurer Parkplatz. Neben einem Verwarnungsgeld wird das Abschleppunternehmen Forderungen stellen, als auch möglichweise das Linienbusunternehmen, da der Bus für eine knappe Stunde nicht weiter fahren konnte.

