Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 29.09.2019

Cuxhaven (ots)

27639 Wurster-Nordseeküste, OT Dorum.

Unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand ein 22-jähriger Fahrzeugführer, aus Polen stammend, der mit seinem Pkw am Samstag gegen 04.30 Uhr die Straße Dorumer Marren befuhr und dort von Beamten des Polizeikommissariates Geestland kontrolliert worden ist. Vor Ort konnte in der Atemluft des Fahrzeugführers durch die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Des Weiteren konnte vor Ort durch die Beamten festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde somit untersagt

Verkehrsunfall mit Personenschaden und Verkehrsunfallflucht in 27612 Loxstedt Am Sonntag um 02.38 Uhr gingen eine 20-jährige Frau aus Bremerhaven und ein 23-jähriger Mann aus Loxstedt fußläufig auf der Rudolf-Diesel-Straße in Loxstedt. Hier kam ihnen ein Fahrzeug, wobei es sich vermutlich um einen Roller handelte, entgegen und touchierte sie. Beide Personen verletzten sich leicht. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich vom Verkehrsunfallort. Wer Hinweise auf den möglichen Verursacher geben kann, möchte sich bitte bei der Polizei in Schiffdorf unter 04706-9480 melden.

Cuxhaven: Angetrunken mit dem Pkw unterwegs

Am Sonntag um 00.25 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 46-jährigen Fahrer eines VW Golf, der die Straße Süderwisch befuhr. Da die Beamten eine Alkoholfahne bei dem Mann feststellten, wurde ein Alko-Test durchgeführt. Ergebnis: 0,64 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Weitere Mitteilungen liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Peter Oprowski

Polizeiinspektion Cuxhaven

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell