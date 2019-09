Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Hemmoor tödlicher Tauchunfall im Kreidesee

Cuxhaven (ots)

Am 28.09.2019 gegen ca. 17 Uhr kam es im Kreidesee in Hemmoor zu einem tragischen Tauchunfall. Ein 39 jähriger Mann aus Belgien unternahm mit zwei weiteren Männern einen Tauchgang im beliebten Kreidesee. Aus bisher ungeklärten Gründen kam es in einer Tiefe von 7-10 m zu Problemen, die er seinen Kameraden per Handzeichen signalisierte. Ein Tauchpartner versuchte schnellstmöglichst mit seinem Kameraden aufzutauchen, jedoch konnte die Notärztin nur noch den Tod des Belgiers feststellen.

Die Ermittlungen über mögliche Ursachen dauern an. Die Tauchausstattung wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Reckermann PHK

Polizeiinspektion Cuxhaven

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell