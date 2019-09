Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Angebranntes Essen löst Einsatz aus

Edenkoben (ots)

Am Sonntag, den 29.09.2019 gegen 12:26 Uhr meldete eine Anruferin, dass es in der Nachbarswohnung eines Mehrparteienhauses in Edenkoben zur Rauchentwicklung komme und der Rauchmelder aktiv sei. Vor Ort stellte sich für die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei aus Edenkoben heraus, dass die Wohnungsinhaber schlichtweg eine Pfanne mit Champignons auf dem Herd vergessen hatte. Dies führte zur starken Rauchentwicklung. Die Wohnungsinhaber wurden wohlbehalten vor dem Haus angetroffen. Es kam niemand zu Schaden. Nachdem die Wohnung durch die Feuerwehr anständig durchgelüftet wurde, konnte sie wieder betreten werden.

