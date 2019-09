Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rhodt unter Rietburg-Sachbeschädigung durch Unbekannte

Edenkoben (ots)

Unbekannte Täter beschädigten den Schließzylinder eines Hoftors am Anwesen Theresienstraße 74 in Rhodt durch Verkleben mit einer unbekannten Flüssigkeit. Die Eigentümerin entdeckte den Schaden am 28.09.2019. Die genaue Tatzeit ist bis dato nicht bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Rufnummer 06323/955-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

